Чужой доход и налог чужой

Начнём с поступившего мне вопроса, автор которого спрашивает: во-первых, применима ли норма закона о подоходном налоге, по которой полученный в Эстонии доход нерезидентом облагается здесь же в Эстонии подоходным налогом, в случае продажи пая по цене выше номинала; и, во-вторых, если сменился единственный пайщик коммерческого товарищества, созданного без взноса в капитал, то будут ли действовать на нового пайщика требования соблюдения ранее установленного срока взноса денег в капитал?

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба «Кардис» Фото: ДВ

Из вопроса понятно, что речь идёт о продаже по завышенной цене одним нерезидентом его учас­тия в коммерческом товариществе (зарегистрированном и действующем в Эстонии) другому нерезиденту. Ответом на первую часть вопроса будет твёрдое нет. Не возникнет у нерезидента налоговой обязанности в Эстонии от продажи им здесь ценной бумаги (неважно, другому нерезиденту или резиденту). Доход от такой сделки этот продавец-нерезидент обязан декларировать в стране своего резидентства (в силу действия правила о налогообложении т.н. мировых доходов). В учёте самого коммерческого товарищества эта сделка никак не отражается, поскольку смена собственника на экономику фирмы никаким образом не влияет.