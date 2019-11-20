«Проблема предпринимателей - они не знают, почему клиент покупает их товар»

Сервис-дизайнер Яна Кукк Фото: Рийна Вайкмаа

Самая большая беда предприятий - когда клиент не хочет покупать то, что они продают. По словам сервис-дизайнера Яны Кукк, проблема заключается в том, что клиенты покупают по причинам, о которых предприниматели не имеют понятия.

Получившая докторскую степень в области сервис-дизайна (дизайн-мышления) Яна Кукк основала агентство стратегического дизайна Rethink. Уже более десяти лет она работает с крупными международными компаниями, помогая им улучшить их услуги и продукты через понимание поведения и реальных потребностей их клиентов. В ее портфеле сервис-дизайнера такие глобальные бренды как Daimler, Santander и Komercni Banka (Societe Generale Group), в Эстонии ее клиентами были SEB, Telia, Luminor, Lincona, Liven и т.д.