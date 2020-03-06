DPD: от посылок не заразиться коронавирусом
Курьеры DPD не носят защитные маски, поскольку, по оценке Департамента здоровья, использование масок в качестве защитного средства не обосновано. Наиболее эффективный метод защиты в повседневной деятельности – соблюдение правил гигиены. Фото: DPD
Департамент здоровья подтвердил, что через посылки не заразиться коронавирусом, сообщила курьерская фирма DPD. Также DPD прекратила деятельность в нескольких городах северной Италии, сообщила курьерская компания.
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