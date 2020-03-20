Может ли работодатель по причине чрезвычайного положения снизить зарплату со следующего дня?

Работодатель может уменьшить вознаграждение за труд на срок до трех месяцев (до минимальной ставки оплаты труда), если по непредвиденным экономическим обстоятельствам, не зависящим от работодателя, он не может предоставлять работнику работу в оговоренном объеме и платить оговоренную зарплату. Фото: Лийз Трейманн

Для изменения размера зарплаты существует два варианта - по соглашению сторон или на срок до трех месяцев ввиду непредвиденных обстоятельств, сообщив об этом работнику за 14 дней до изменений, пишет портал Tööelu.ee.

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Работодатель уведомил работников, что со следующего день он снижает нашу зарплату. Может ли работодатель так делать?

Отвечает Греэте Каар, юрист-консультант Инспекции труда: для изменения заработной платы в настоящее время существует две возможности – по соглашению сторон согласно статье 12 Закона о трудовом договоре (ЗТД) или работодателем в одностороннем порядке согласно статье 37 ЗТД.

Согласно статье 12 ЗТД, трудовой договор может быть изменен в любое время, если стороны так договорятся. Таким образом, работник и работодатель могут договориться, что зарплата работника будет изменена на следующий день. Если работник не согласен, работодатель не может в одностороннем порядке снизить заработную плату со следующего дня.

На основании ст. 37 ЗТД работодатель может уменьшить вознаграждение за труд на срок до трех месяцев (до минимальной ставки оплаты труда), если по непредвиденным экономическим обстоятельствам, не зависящим от работодателя, он не может предоставлять работнику работу в оговоренном объеме и платить оговоренную зарплату.

Часть 4 статьи 37 ЗТД устанавливает, что работодатель должен предупредить о планируемом уменьшении вознаграждения за труд доверенное лицо работников или, при его отсутствии, самих работников не менее чем за 14 календарных дней.

В течение этих 14 календарных дней работник имеет возможность высказать свое мнение, а также подумать в отношении себя о том, устраивает ли его работать в дальнейшем за меньшую зарплату.

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Если работника это не устраивает, он может отказаться от своего трудового договора, но должен уведомить об этом не менее чем за пять рабочих дней (т.е. отказаться от трудового договора следует не менее чем за пять рабочих дней до вступления в силу сниженной заработной платы).

ЗТД не предусматривает каких-либо особых условий, при которых работодатель мог бы в одностороннем порядке немедленно снизить заработную плату. Если работодатель желает снизить заработную плату со следующего дня, для этого требуется согласие работника. Так что работник имеет право отказаться от изменения зарплаты со следующего дня.

Если работник отказывается от этого, работодатель может уменьшить заработную плату в одностороннем порядке только не ранее чем через 14 календарных дней (ч. 4 ст. 37 ЗТД).