Финляндия с воскресенья запретит въезд для работников из Эстонии

Решение касается всех людей, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, но рабочее место находится в Финляндии. Фото: Андрас Кралла

Принятое в ночь на пятницу решение кризисной комиссии финского правительства вступит в силу в воскресенье, 22 марта в 00:00.

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Решение касается всех людей, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, но рабочее место находится в Финляндии.

Теперь им придется выбрать - остаться в Финляндии, чтобы продолжать работу, или вернуться на неопределенное время в Эстонию, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Из Финляндии можно будет выехать, но с 22 марта жители Эстонии не смогут попасть в Финляндию, даже имея трудовой договор с финским работодателем.

По оценке финских властей, данное решение затронет 20 000 человек, чье место жительство зарегистрировано в Эстонии, но кто работает в Финляндии.

Граждане Эстонии, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Финляндии, по-прежнему смогут въехать в Финляндию и после 22 марта, но после этого им придется провести 14 дней в домашнем карантине.

В течение дня поступила информация, что ограничения не коснутся ряда профессий.

Запрет на въезд в страну не касается врачей, которые работают неделю в Эстонии и неделю в Финляндии. Также Финляндия делает исключение для работников следующих сфер: здравоохранение, служба спасения, уход за престарелыми, транспорт, дипломатия.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также подчеркнул на пресс-конференции в пятницу, что торговле ничто не должно мешать.

Дополнено 20.03 в 14:40.