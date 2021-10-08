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    День развития команды – зачем и для кого?

    Сколько раз вы думали о том, что надо бы сделать перерыв в работе, собрать свою команду и обсудить темы и планы, которые уже давно этого ждут?

    Игровые упражнения могут дать чёткий сигнал: все работники на одной волне, для нас важны одни и те же ценности.Фото: Shutterstock
    Например, наверняка требуют обновления продукты или услуги компании, нужно обсудить общие цели или другие вопросы, важные для всех. Однако, как правило, из-за рабочей текучки на всё это остаётся слишком мало времени. Кроме того, не всегда понятно, какую измеримую пользу приносят подобные собрания.
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