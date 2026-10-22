Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,17%322,76
  • OMX Riga0,06%967,02
  • OMX Tallinn−0,05%2 278,07
  • OMX Vilnius−0,54%1 506,08
  • S&P 500−1,23%7 662,07
  • DOW 30−0,21%52 747,4
  • Nasdaq −2,23%26 107,41
  • FTSE 100−0,26%10 725,03
  • Nikkei 225−2,65%62 907,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • OMX Baltic−0,17%322,76
  • OMX Riga0,06%967,02
  • OMX Tallinn−0,05%2 278,07
  • OMX Vilnius−0,54%1 506,08
  • S&P 500−1,23%7 662,07
  • DOW 30−0,21%52 747,4
  • Nasdaq −2,23%26 107,41
  • FTSE 100−0,26%10 725,03
  • Nikkei 225−2,65%62 907,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,79

Продавец ягод с долгами по налогам обанкротился: «Все держалось на честном слове»

Компания Get Fresh Estonia, продававшая ягоды и фрукты под брендом No Bananas, обанкротилась. От нее остался налоговый долг более 180 000 евро и большой вопрос о том, что именно стало причиной краха.
Продавец ягод с долгами по налогам обанкротился: «Все держалось на честном слове»
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
Компания Get Fresh Estonia, продающая ягоды и фрукты под брендом No Bananas, в конце июля подала заявление о банкротстве.
Новости
  • 27.08.26, 17:05
Девять строительных компаний суммарно сократят более 100 работников
Добавлен комментарий юриста-консультанта Инспекции труда о правах и компенсациях работников при сокращении
К середине августа этого года девять эстонских строительных предприятий сообщили Кассе по безработице о сокращении в общей сложности почти 120 человек.
Новости
  • 15.07.26, 17:22
Конфликт совладельцев довел ресторан до банкротства: «Тщательно выбирайте своих бизнес-партнеров»
В Тарту ресторан Puente, открытый в квартале Aparaaditehas шеф-поваром Мати Людимойсом и гостиничным предпринимателем Пааво Корккой, оказался на грани банкротства после конфликта между совладельцами.
Эпицентр
  • 24.09.26, 06:00
КСО рухнуло, обязательства остались: кто теперь заплатит инвесторам
Некоторые компании привлекли через Тартуское КСО сотни тысяч евро, но, по их словам, воспользоваться всеми этими деньгами так и не смогли. Теперь кооператив – банкрот, а обязательства перед владельцами облигаций остались у эмитентов в полном объеме. Впрочем, история этих денег может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.10.26, 16:19
Нарва требует от легендарного клуба Ro-Ro освободить помещения 16 ноября
2
Новости
  • 21.10.26, 06:00
Рядом с Хийумаа лежат товары на десятки миллионов: груз в Эстонию вез агент Дягилева и Анны Павловой
3
Новости
  • 20.10.26, 14:22
Таллинн отменяет тендер на строительство олимпийского бассейна после жалобы
4
Новости
  • 20.10.26, 15:55
Департамент окружающей среды временно разрешил отапливать Нарву и Мустамяэ сланцевым маслом
5
Новости
  • 20.10.26, 13:23
Экс-глава Silmet о плане на 400 млн евро: мои акционеры не позволили бы вложить такую сумму без договора
6
Новости
  • 20.10.26, 10:58
В Эстонии появился еще один единорог

Последние новости

Новости
  • 22.10.26, 17:48
Правительство разрабатывает меры поддержки для сетевых платежей за электричество, газа и центрального отопления
Новости
  • 22.10.26, 17:25
Инвестор Тоомас: Три вещи, которые бросились в глаза в свежем квартальном отчете Tesla
Комментарий Инвестора Тоомаса
Новости
  • 22.10.26, 15:56
Владелец рыбного бизнеса оказался единственным желающим купить мызу у RKIK
Новости
  • 22.10.26, 15:22
Топ-менеджер и инвестор предложили идею, которая могла бы сделать госуправление Эстонии примером для всех. «У нас есть исторический шанс»
Новости
  • 22.10.26, 14:59
Брешь в безопасности потрясла интернет от Токио до Хельсинки. RIA: она затрагивает и эстонские сайты
Некоторые компания в Эстонии были вынуждены приостановить работу
Новости
  • 22.10.26, 12:52
Нефть подскочила до пятимесячного максимума, США выводят дипломатов с Ближнего Востока
Биржа
  • 22.10.26, 12:37
Meta превзошла прогнозы и объявила о дроблении акций
Новости
  • 22.10.26, 11:39
Йонатан Всевиов станет кандидатом социал-демократов на пост премьер-министра. «Цель – победить на выборах»

Сейчас в фокусе

Штурвал и останки британского грузового парохода ««E. Russ», который подорвался на морской мине и затонул 15 сентября 1919 года. Балтийское море к северу от полуострова Тахкуна на Хийумаа.
Новости
  • 21.10.26, 06:00
Рядом с Хийумаа лежат товары на десятки миллионов: груз в Эстонию вез агент Дягилева и Анны Павловой
Клуб Ro-Ro располагается прямо на берегу пограничной реки.
Новости
  • 20.10.26, 16:19
Нарва требует от легендарного клуба Ro-Ro освободить помещения 16 ноября
Глава deep-tech стартапа GScan Марек Хельм заявил, что поддержка EIS крайне необходима научно-технологическим компаниям, поскольку разработка технологий требует многих лет.
Новости
  • 21.10.26, 08:17
Наукоемкие предприятия получают от государства солидные субсидии. «Благодаря этому мы присутствуем на крупных рынках»
Смотрите, кто получил больше всего субсидий
В феврале Äripäev писал, что Финансовая инспекция еще в прошлом году начала проверять связи Coop Pank с автомобильным бизнесом JMV.
Новости
  • 21.10.26, 10:10
От кредитной деятельности до внутреннего контроля: Фининспекция потребовала от Coop Pank устранить недостатки
Ведомство проверило связи банка с компанией JMV
Рынок судов сейчас очень напряженный, и весь флот Höegh Autoliners полностью загружен.
Инвестор Тоомас
  • 21.10.26, 15:07
Инвестор Тоомас: упустил огромную доходность норвежской «дойной коровы»
За прошлую неделю портфель в евро потерял почти 8%. Индекс S&P 500 снизился на 1,95%, то есть моя доходность оказалась почти в четыре раза хуже рынка.
Биржа
  • 21.10.26, 11:07
Искусственный интеллект не уберег деньги: инвестиции сократились на 10%
Инвестиционный эксперимент
Цель соглашения – завершить многолетние споры, избежать дополнительных судебных расходов и позволить сторонам сосредоточиться на своей основной деятельности, сообщила Tallinna Vesi. На фото – руководитель компании Александр Тимофеев.
Биржа
  • 21.10.26, 11:34
Tallinna Vesi сворачивает многолетние споры о тарифах: достигнут первый крупный компромисс
Если компания не занимается слабыми местами своей безопасности, ими рано или поздно займется кто-то другой. Для киберпреступников незащищенная система – это не теоретический риск, а реальная возможность, которую они ищут каждый день.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 11:51
Специалист по кибербезопасности: неосторожность контрагента может поставить под угрозу все данные компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026