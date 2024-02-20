    Сокращен ли рабочий день перед годовщиной Эстонской Республики?

    Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

    Работник спрашивает: Сокращен ли рабочий день перед годовщиной Эстонской Республики? Если в день годовщины Эстонской Республики я все-таки работаю полный рабочий день, как он должен быть мне оплачен?

    Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

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