    «Работник не появляется на работе уже несколько недель. Что делать?»

    Трудовой договор не может быть расторгнут задним числом. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: Работник не появляется на работе уже несколько недель. На звонки и письма тоже не отвечает. Могу ли я как работодатель расторгнуть трудовой договор?

    Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Министр экономики: согласен с критикой. Бюджет сверстан слишком быстро
«Природа не станет углеродно-нейтральной». Депутаты парламента раскритиковали зеленый поворот, а бизнесмены – бюрократию
Неуловимый Джо: мера поддержки для пострадавших от войны, которая никому не нужна
Эпицентр
«Китайских брендов теперь полно, некоторые выглядят неплохо». Как санкции повлияли на простых россиян
Fancy вместо Fanta, «Биг хит» вместо «Биг мака» – российский рынок быстро адаптировался к уходу иностранных брендов. Но эффект у санкций все же есть – товары подорожали, и покупательская способность снизилась. Правда, те, кто побогаче, в качестве жизни потеряли не сильно, просто теперь оно обеспечивается параллельным импортом и местным производством.
Fancy вместо Fanta, «Биг хит» вместо «Биг мака» – российский рынок быстро адаптировался к уходу иностранных брендов. Но эффект у санкций все же есть – товары подорожали, и покупательская способность снизилась. Правда, те, кто побогаче, в качестве жизни потеряли не сильно, просто теперь оно обеспечивается параллельным импортом и местным производством.
Все большие материалы
Инвестор
Таллиннская биржа добавила к акциям Elmo Rent предупредительную отметку
Таллиннская биржа добавила предупредительную отметку к акциям эстонского стартапа Elmo Rent, который занимается разработкой платформы для проката автомобилей и решения для удаленного управления автомобилями.
Таллиннская биржа добавила предупредительную отметку к акциям эстонского стартапа Elmo Rent, который занимается разработкой платформы для проката автомобилей и решения для удаленного управления автомобилями.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Владелец кредитной фирмы: бизнес-клиенты звонят нам и говорят, что не могут выплатить зарплаты
«Кредитный бизнес – это немножко, как американские горки. Часто бывает так, что клиент приходит – и пиджачки, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а потом выясняется, что это какой-то мошенник», – говорит владелец кредитного бизнеса и руководитель компаний Invest in, Kiirautolaen, Rental24 и Kiir Takso Михаил Чистяков. О своем бизнесе он рассказал в подкасте «Деловые люди».
«Кредитный бизнес – это немножко, как американские горки. Часто бывает так, что клиент приходит – и пиджачки, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а потом выясняется, что это какой-то мошенник», – говорит владелец кредитного бизнеса и руководитель компаний Invest in, Kiirautolaen, Rental24 и Kiir Takso Михаил Чистяков. О своем бизнесе он рассказал в подкасте «Деловые люди».
Все подкасты ДВ
Mнения
Энн Вескимяги: государство как будто не интересуется происходящим в экономике
Политики на протяжении многих лет раздавали слишком много денег, чтобы получить власть, пишет предприниматель Энн Вескимяги в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Политики на протяжении многих лет раздавали слишком много денег, чтобы получить власть, пишет предприниматель Энн Вескимяги в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Все мнения
Интервью
Владелец кредитной фирмы: бизнес-клиенты звонят нам и говорят, что не могут выплатить зарплаты
«Кредитный бизнес – это немножко, как американские горки. Часто бывает так, что клиент приходит – и пиджачки, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а потом выясняется, что это какой-то мошенник», – говорит владелец кредитного бизнеса и руководитель компаний Invest in, Kiirautolaen, Rental24 и Kiir Takso Михаил Чистяков. О своем бизнесе он рассказал в подкасте «Деловые люди».
«Кредитный бизнес – это немножко, как американские горки. Часто бывает так, что клиент приходит – и пиджачки, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а потом выясняется, что это какой-то мошенник», – говорит владелец кредитного бизнеса и руководитель компаний Invest in, Kiirautolaen, Rental24 и Kiir Takso Михаил Чистяков. О своем бизнесе он рассказал в подкасте «Деловые люди».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект