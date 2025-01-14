Хярм: в случае отключения электричества дольше 16 часов можно получить компенсацию

По словам руководителя госкомпании Elektrilevi Михкеля Хярма, потребители, у которых не было электричества более 16 часов, могут рассчитывать на компенсацию.
- Руководитель госкомпании Elektrilevi Михкель Хярм Foto: Raul Mee
«Порядок выплаты компенсаций регулируется постановлением. Согласно этому постановлению, если в зимнее время года электричества нет более 16 часов, то предусмотрено автоматическое снижение сетевой платы. Разумеется, для этого есть ряд условий, например, если ситуация чрезвычайная, то мы можем отказаться от компенсаций. Но в настоящий момент мы не будем этого делать, поэтому все клиенты, у которых не было электричества 16 часов, автоматически получат компенсацию», – цитирует Хярма Rus.ERR
со ссылкой на радионовости ERR.
«Согласно закону, если ситуация чрезвычайная и предприятие не может ее контролировать, например, продолжается непрерывный обильный снегопад, из-за которого трудно добраться до неисправных линий передач, то мы можем отказать в компенсации. Но в данной ситуации в ближайшие дни мы постараемся исправить ситуацию и компенсировать ущерб», – добавил Михкель Хярм.
Без электричества из-за обильного снегопада, обрушившегося на Эстонию в выходные, на момент публикации новости остаются около 1400 домохозяйств по всей стране.
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