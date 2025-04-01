Назад 01.04.25, 16:30 Может ли криптовалютная фирма продать актив клиента, чтобы списать его долг? Платформа для торговли криптовалютой может взыскать с клиента плату за обслуживание его неактивного счета, продав хранившийся на этом счете криптоактив, следует из опубликованного на днях решения комиссии по потребительским спорам.

После покупки криптовалюты потребитель несколько лет не проявлял активность на счете, и за это фирма взыскала с него плату. Foto: pixabay.com

По мнению потребителя, платформа для торговли криптовалютой безосновательно взыскала с него плату за обслуживание счета. Эту плату торговец установил уже после заключения договора c клиентом, поскольку в нем предусмотрена такая возможность. Согласно договору, уведомить потребителя об изменениях следовало за один месяц по электронной почте. Торговец доказал, что уведомил потребителя надлежащим образом, и у последнего была возможность расторгнуть договор в случае несогласия с условиями.