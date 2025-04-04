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  • 07.04.25, 06:00

Где деньги лежат? Предприниматели осваивают государственные субсидии

Получить субсидию (и даже не одну) на развитие бизнеса вполне реально – надо лишь разобраться в условиях подачи заявок, а иногда и проявить упорство, если деньги с первого раза не выдали.
В процессе обращения к государству за финансовой поддержкой будет не лишним проявить настойчивость.
  • В процессе обращения к государству за финансовой поддержкой будет не лишним проявить настойчивость. Foto: Pixabay
Компания Elda Angels, владеющая отелем Pilguse Residency на сааремааской мызе Пильгузе, ходатайствовала о получении субсидии на изменение бизнес-модели в сфере туризма, в размере более 100 000 евро от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS). Кроме того, ей удалось привлечь средства из резервного фонда охраны памятников культуры и получить реставрационные субсидии от Департамента охраны памятников старины.
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