Назад 07.04.25, 06:00 Где деньги лежат? Предприниматели осваивают государственные субсидии Получить субсидию (и даже не одну) на развитие бизнеса вполне реально – надо лишь разобраться в условиях подачи заявок, а иногда и проявить упорство, если деньги с первого раза не выдали.

В процессе обращения к государству за финансовой поддержкой будет не лишним проявить настойчивость. Foto: Pixabay

Компания Elda Angels, владеющая отелем Pilguse Residency на сааремааской мызе Пильгузе, ходатайствовала о получении субсидии на изменение бизнес-модели в сфере туризма, в размере более 100 000 евро от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS). Кроме того, ей удалось привлечь средства из резервного фонда охраны памятников культуры и получить реставрационные субсидии от Департамента охраны памятников старины.