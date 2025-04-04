Где деньги лежат? Предприниматели осваивают государственные субсидии

В процессе обращения к государству за финансовой поддержкой будет не лишним проявить настойчивость. Foto: Pixabay
Компания Elda Angels, владеющая отелем Pilguse Residency на сааремааской мызе Пильгузе, ходатайствовала о получении субсидии на изменение бизнес-модели в сфере туризма, в размере более 100 000 евро от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS). Кроме того, ей удалось привлечь средства из резервного фонда охраны памятников культуры и получить реставрационные субсидии от Департамента охраны памятников старины.
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Городские власти Нарвы озаботились тем, что местное пособие начинающим предпринимателям не пользуется популярностью у потенциальных получателей. За деньгами буквально не идут, до сих пор не распределены средства на это пособие из прошлогоднего городского бюджета.
В этом году откроются и будут дополнены несколько разных субсидий для бизнеса, направленных на инвестиции, развитие циркулярной экономики и устойчивости, обеспечение стабильности поставок и другие проекты.
В Нарвском колледже Тартуского университета 8 января прошла “Ярмарка реновации”, на которую пришли местные председатели квартирных товариществ. Министр инфраструктуры Владимир Свет, который выступил на открытии, рассказал, что за пару лет по разным программам поддержки Ида-Вирумаа выделено субсидий на реновацию жилья на 35 млн евро.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!