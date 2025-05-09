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  • 09.05.25, 08:32

Страховка жилищного кредита подходит не всем: потеряв работу, можно остаться без помощи

Если вы взяли кредит, то в эстонских банках можно оформить и страховку для него — при потере работы банк какое-то время будет выплачивать за вас кредит. Звучит просто и удобно? Не совсем. Исключений хватает: для предпринимателей, работников семейных фирм и многих других.
Страховщик имеет право вообще не продлевать полис, если у него есть основания полагать, что у работодателя человека начинаются проблемы.
  • Страховщик имеет право вообще не продлевать полис, если у него есть основания полагать, что у работодателя человека начинаются проблемы.
  • Foto: Raul Mee
Даже если вы регулярно платили страховые взносы, банк может отказать в выплате, если нарушены какие-либо условия договора.
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