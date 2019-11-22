Герли Рамлер • 25 ноября 2019
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Победитель ТОП предприятий пассажирских перевозок: инвестиция в новые автобусы оправдалась
Предприятие Estonian Line OÜ, поднявшееся с четвёртого места в предыдущем ТОПе на первое в этом, заработало в прошлом году при обороте чуть больше 1 млн. евро 0,2 млн. евро прибыли.
По словам члена правления предприятия Прийта Киви, хорошие результаты были достигнуты во многом благодаря обновившемуся на четверть парку автобусов, в результате чего удавалось лучше обслуживать как регулярные линии, так и заказные поездки.