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21 августа 2023 в 9:48









Государство выкупило первый участок для полигона Нурсипалу в 5 раз дороже рыночной цены

Лесные учения сил обороны. Фото иллюстративное Фото: Министерство обороны

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил первую сделку по приобретению застроенного участка в Нурсипалу. Стоимость сделки с учетом всех компенсаций оказалась почти в пять раз выше рыночной – почти полмиллиона евро.

«Мы очень благодарны семье, достигшей соглашения с государством, за успешное завершение покупки. Конечно, это было непростое решение, и тем более важно знать, что, с точки зрения укрепления государственной обороны, это решение имеет большое значение, так как расширение полигона в Нурсипалу будет способствовать повышению обороноспособности Эстонии», – отметил министр обороны Ханно Певкур.

В качестве дополнительной компенсации за достижение договоренности о приобретении недвижимости в сделку также включена 20-процентная поощрительная плата и 10-процентная премия, поскольку речь идет о потере жилого дома. При продаже недвижимости государству также действует освобождение от уплаты подоходного налога.

«Мы никак не можем компенсировать эмоциональную ценность дома, но мы можем сделать все возможное, чтобы переход к новому образу жизни был плавным и максимально приближенным к ситуации, существовавшей до сделки», – отметил Певкур. Величина компенсации определяется индивидуально в процессе оценки, и сумма, на которую общая компенсация в конечном итоге превысит рыночную стоимость, определяется для каждого конкретного объекта жилой недвижимости.

Министр обороны выразил надежду, что и по другим участкам государству удастся прийти к компромиссу с владельцами.