Aвто

Виктор Филоненко

17 декабря 2021 в 11:20 Поделиться:









Продажи легковых машин падают с лета

Продажи новых легковых автомобилей в Эстонии в ноябре 2021 г. составили 1450 единиц, подсчитали в Транспортном департаменте. Это на 6%, или на 94 машины, меньше по сравнению с ноябрём 2020 г.

"Oбычно к концу года активность рынка новых машин стихает, поскольку расчётливые покупатели предпочитают дождаться января и тогда по документам купленный автомобиль будет на год моложе. Но в этом году ничего подобного не наблюдается", - рассказывает руководитель AMTEL Арно Силлат. Фото: Карл Соул

Падение рынка идёт с лета, основной причиной является нехватка полупроводниковых компонентов у автопроизводителей, что снижает производство машин и приводит к дефициту новых машин у автодилеров. Тем не менее, благодаря росту в первые месяцы года, по итогам 11 месяцев продажи продолжают находиться в положительной зоне. С января по ноябрь 2021 г. в Эстонии продали 21 599 новых легковых автомобилей, что на 21% превышает аналогичный показатель годичной давности, следует из данных авторегистра.