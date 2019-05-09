Неудачное стечение обстоятельств для Uber

Uber Technologies Inc. планирует оценить свое первичное публичное размещение акций (IPO) на уровне средней цели или ниже, передает Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. Понизить цену предложения компании пришлось по нескольким причинам.

Фото: Ричи Тонго

В настоящее время Uber предлагает инвесторам свои акции, цена которых будет определена в четверг в преддверии дебюта на бирже в пятницу. Компания установила диапазон от 44 до 50 долларов (капитализация от 80 до 90 миллиардов долларов), что уже ниже по сравнению с предыдущим показателем. Инвесторы все еще размещают свои заказы на акции, и все может измениться, прежде чем цена будет установлена позже в четверг. По словам источника, энтузиазм по поводу акций в нижнем диапазоне цены есть.

Неудачное время

Uber, похоже, станет жертвой неудачно выбранного момента для IPO. Во вторник основные индексы США испытали самое большое снижение за последние месяцы из-за растущих опасений по поводу торговой войны между США и Китаем. Эта распродажа ударила в первую очередь по акциям технологических компаний. Но падение может продолжится, так как неизвестно, куда приведут переговоры двух стран.

Еще одна проблема Uber - конкурент Lyft. Акции этой компании упали вчера на 11%, достигнув нового дна. Вчерашнее падение было вызвано отчетом о результатах первого квартала. Акции Lyft потеряли почти 27% от цены IPO. Это также может оказать давление на инвесторов, которые взвешивают решения относительно акций Uber.

Еще один фактор, который может насторожить потенциальных инвесторов Uber: в среду в США водители протестовали против Uber и Lyft, заявив, что компании не выплачивали им прожиточный минимум.