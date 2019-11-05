McDonald’s выплатит уволенному за роман гендиректору зарплату за полгода

McDonald’s выплатит бывшему исполнительному директору Стиву Истербруку, уволенному за роман с сотрудницей, выходное пособие в виде зарплаты за полгода

Фото: EPA

Как передает РБК, в прошлом году Истербрук заработал $15,9 млн. Его преемником стал Крис Кемпчинский, возглавлявший подразделения компании в США.

Накануне стало известно, что руководство McDonald’s уволило 52-летнего Истербрука из-за его романа с одной из сотрудниц компании. Несмотря на то, что бывший исполнительный директор разведен, а отношения были по обоюдному согласию, он нарушил корпоративные правила McDonald’s, согласно которым романы между сотрудниками запрещены.

На открытии торгов в понедельник акции упали на 2%, на премаркете их стоимость снизилась на 3,1%.

Истербрук возглавлял McDonald’s с 2015 года.