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Выбраны инвестор и инвестиционное событие года!

Блогер Rahakratt, руководитель Swedbank Markets Андрес Суйметс и член правления Tuleva Тыну Пекк. Фото: Raul Mee

Сегодня на конференции Инвестора Тоомаса впервые в истории Эстонии были объявлены инвестор и инвестиционное событие года.

Инвестором года был выбран основатель пенсионного фонда Tuleva Тыну Пекк. Решение Swedbank освободить от коммисионной платы операции с балтийскими ценными бумагами стало инвестиционным событием года. Блогер Rahakratt стал любимчиком публики.