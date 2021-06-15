Ану Лилль • 15 июня 2021 в 8:28
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Санация пошла Baltika на пользу
Baltika опубликовала отчет о процессе проведения санации, из которого следует, что экономическое положение предприятия улучшилось и выполнение обязательств перед кредиторами в предусмотренный период реалистично.
Через шесть месяцев после утверждения программы санации первые предпринятые шаги уже оказали позитивное влияние на экономическое положение Baltika, включая как реструктуризацию требований кредиторов, так и ряд внутренних изменений предприятия, вследствие чего улучшились показатели брутто-прибыли и сократились некоторые расходы, включая расходы на аренду и рабочую силу, сообщает предприятие.
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