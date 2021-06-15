Санация пошла Baltika на пользу

Принадлежащий Baltika магазин одежды в торговом центра Nautica. Фото: Рауль Меэ

Baltika опубликовала отчет о процессе проведения санации, из которого следует, что экономическое положение предприятия улучшилось и выполнение обязательств перед кредиторами в предусмотренный период реалистично.

Через шесть месяцев после утверждения программы санации первые предпринятые шаги уже оказали позитивное влияние на экономическое положение Baltika, включая как реструктуризацию требований кредиторов, так и ряд внутренних изменений предприятия, вследствие чего улучшились показатели брутто-прибыли и сократились некоторые расходы, включая расходы на аренду и рабочую силу, сообщает предприятие.