Ану Лилль • dv.ee • 13 июля 2021 в 3:00
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Известный эстонский бизнесмен купил билет на космоплан Virgin еще 10 лет назад
В минувшее воскресенье британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон совершил часовой испытательный полет на борту космического корабля, созданного его же собственной компанией Virgin Galactic.
Таким образом, основатель Virgin Group фактически положил начало эре космического туризма. Предполагается, что полеты космос теперь станут доступны всем заинтересованным частным лицам. Все, что вам нужно сделать - это купить билет за 250 000 долларов и ждать своей очереди.
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