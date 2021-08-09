dv.ee • 9 августа 2021 в 11:08
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Строительство

«Дочка» Merko оштрафована на 3 млн евро в рамках дела о строительном картеле

Иллюстративное фото.  Фото: Liis Treimann

Латвийский совет по конкуренции (СК) постановил, что дочернее предприятие Merko Ehitus – SIA Merks – входило в так называемый строительный картель вместе с девятью другими компаниями, пишет Äripäev со ссылкой на биржевое сообщение.

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