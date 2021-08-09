«Дочка» Merko оштрафована на 3 млн евро в рамках дела о строительном картеле
Латвийский совет по конкуренции (СК) постановил, что дочернее предприятие Merko Ehitus – SIA Merks – входило в так называемый строительный картель вместе с девятью другими компаниями, пишет Äripäev со ссылкой на биржевое сообщение.
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