Крупный акционер существенно сократил свою долю в Tallink

Второй по величине акционер Tallink - компания Baltic Cruises Holding - продала почти треть своего пакета акций венчурной и консалтинговой фирме Citigroup Venture Capital International, сообщает Äripäev.

Паром судоходной компании Tallink Фото: Андрас Кралла

Baltic Cruises Holding сократила свою долю в Tallink на десятки миллионов евро: если до 6 августа она владела 18,06% акций, то теперь ее доля сократилась до 13,27%, констатирует Äripäev.