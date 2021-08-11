Биржа
Только для подписчиков
Крупный акционер существенно сократил свою долю в Tallink
Второй по величине акционер Tallink - компания Baltic Cruises Holding - продала почти треть своего пакета акций венчурной и консалтинговой фирме Citigroup Venture Capital International, сообщает Äripäev.
Baltic Cruises Holding сократила свою долю в Tallink на десятки миллионов евро: если до 6 августа она владела 18,06% акций, то теперь ее доля сократилась до 13,27%, констатирует Äripäev.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме