11 августа 2021 в 10:57
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Крупный акционер существенно сократил свою долю в Tallink

Второй по величине акционер Tallink - компания Baltic Cruises Holding - продала почти треть своего пакета акций венчурной и консалтинговой фирме Citigroup Venture Capital International, сообщает Äripäev.

Паром судоходной компании Tallink  Фото: Андрас Кралла

Baltic Cruises Holding сократила свою долю в Tallink на десятки миллионов евро: если до 6 августа она владела 18,06% акций, то теперь ее доля сократилась до 13,27%, констатирует Äripäev.

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