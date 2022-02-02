Материнская компания Google объявила о сплите акций
Руководство Alphabet - материнской компании Google - объявило о дроблении существующих акций в соотношении 20:1, сообщает Financial Times.
Google - дочерняя фирма компании Alphabet.Фото: Reuters/Scanpix
Если решение совета директоров Alphabet будет одобрено акционерами, компания проведет сплит акций классов A, B и C, пишет Financial Times.
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