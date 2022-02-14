Биржа

Дмитрий Фефилов

14 февраля 2022 в 11:22 Поделиться:









Ситуация вокруг Украины вызвала рост цен на сырьевые товары и электроэнергию

Из-за напряженности вокруг Украины цены на природный газ и электроэнергию подскочили более чем на 10%. Цены на нефть бьют новые рекорды.

Фото: Reuters/Scanpix

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что разведка предупреждает, что Россия может атаковать своего соседа до окончания Олимпийских игр в Пекине. Россия неоднократно отрицала свои планы вторжения.