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    Оборот Novaturas в январе составил 7 млн ​​евро

    Проспекты туристической компании Novaturas (иллюстративное фото).Фото: Юдита Григелите

    Оборот туроператора Novaturas в январе составил 7,2 млн евро, пишет Äripäev.

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    Инвестор
    Оборот Novaturas в январе составил 7 млн ​​евро
    Оборот туроператора Novaturas в январе составил 7,2 млн евро, пишет
    Оборот туроператора Novaturas в январе составил 7,2 млн евро, пишет
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    В то время как пандемия коронавируса повысила спрос домохозяйств на потребительские товары, ожидается, что в 2022 году предприятия будут вкладывать значительные средства в развитие и совершенствование своей деятельности. Это может оказаться благоприятным и для эстонских экспортеров, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
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    Лампы со следами зубов бобра, чехлы для сиденья велосипеда, ковры на заказ - все это было представлено на ярмарке ученических фирм, прошедшей в Таллинне на минувших выходных. Ребят из русских школ в ней участвовало значительно меньше, чем из эстонских. Глава образовательной программы Junior Achievement в Эстонии предлагает решение проблемы: учить русских детей предпринимательству сразу на эстонском языке.
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