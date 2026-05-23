  • OMX Baltic0,00%309,97
  • OMX Riga−0,07%894,38
  • OMX Tallinn−0,31%2 099,33
  • OMX Vilnius0,78%1 449,21
  • S&P 5000,37%7 473,47
  • DOW 300,58%50 579,7
  • Nasdaq 0,19%26 343,97
  • FTSE 1000,22%10 466,26
  • Nikkei 2252,68%63 339,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%82,63
Эстонцы все чаще переезжают из Финляндии обратно в Эстонию

В 2025 году миграционный баланс между Финляндией и Эстонией вновь оказался отрицательным для Финляндии: из страны в Эстонию уехало заметно больше людей, чем переехало в Финляндию из Эстонии.
Всего в 2025 году в Финляндию переехал 51 121 человек – почти на 12 800 меньше, чем годом ранее. При этом число уехавших из страны немного выросло и составило 19 888 человек. В результате чистая миграция сократилась до 31 233 человек, следует из свежих данных Статистического управления Финляндии.
В отношениях с Эстонией динамика была следующей: в 2025 году из Эстонии в Финляндию переехали 1275 человек, тогда как в обратном направлении – из Финляндии в Эстонию – уехали 1870 человек, передает rus.err.ee.
Среди уроженцев Эстонии эта тенденция также усилилась. В 2025 году в Финляндию прибыли 649 человек, родившихся в Эстонии, а уехали обратно 1237 человек. Это означает отрицательное сальдо в 588 человек – более чем в два раза выше показателя предыдущего года.

