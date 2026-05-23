23.05.26, 11:17 Эстонцы все чаще переезжают из Финляндии обратно в Эстонию В 2025 году миграционный баланс между Финляндией и Эстонией вновь оказался отрицательным для Финляндии: из страны в Эстонию уехало заметно больше людей, чем переехало в Финляндию из Эстонии.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

Всего в 2025 году в Финляндию переехал 51 121 человек – почти на 12 800 меньше, чем годом ранее. При этом число уехавших из страны немного выросло и составило 19 888 человек. В результате чистая миграция сократилась до 31 233 человек, следует из свежих данных Статистического управления Финляндии.

В отношениях с Эстонией динамика была следующей: в 2025 году из Эстонии в Финляндию переехали 1275 человек, тогда как в обратном направлении – из Финляндии в Эстонию – уехали 1870 человек, передает rus.err.ee.

Среди уроженцев Эстонии эта тенденция также усилилась. В 2025 году в Финляндию прибыли 649 человек, родившихся в Эстонии, а уехали обратно 1237 человек. Это означает отрицательное сальдо в 588 человек – более чем в два раза выше показателя предыдущего года.