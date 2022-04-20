Биржа

Дмитрий Фефилов

20 апреля 2022 в 6:48 Поделиться:









Акции Netflix обвалились после отчета

После того, как компания сообщила о сокращении числа подписчиков на своей платформе и новой стратегии развития, акции стримингового гиганта упали на 25%.

Фото: Pixabay

Компания Netflix заявила, что ее десятилетний период роста числа подписчиков закончился в первом квартале, и признала, что на многих рынках становится труднее увеличивать количество клиентов. В результате акции компании после закрытия основной сессии торгов упали на 25%.