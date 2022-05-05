Федеральный резерв повысил базовую ставку до 0,75-1%

Эстонские компании в России: сворачиваем бизнес или все-таки продолжаем работу?

В крайне сложном положении оказались сегодня эстонские компании, чей бизнес до начала войны в Украине был напрямую связан с Россией. Некоторые из них были вынуждены свернуть проекты и сотрудничество с российскими партнерами, в то время как другие ищут способы продолжить работу на некогда перспективном рынке.

В крайне сложном положении оказались сегодня эстонские компании, чей бизнес до начала войны в Украине был напрямую связан с Россией. Некоторые из них были вынуждены свернуть проекты и сотрудничество с российскими партнерами, в то время как другие ищут способы продолжить работу на некогда перспективном рынке.