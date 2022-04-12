Биржа

Дмитрий Фефилов

12 апреля 2022 в 13:31 Поделиться:









Инфляция в США не отступает

Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

Из-за роста цен на бензин и продукты питания в марте инфляция в США выросла на 8,5%. Данные подтверждают ожидания Федеральной резервной системы, которая предпримет более агрессивные действия для сдерживания роста цен.

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Рост потребительских цен в США в марте превысил 8% после скачка цен на энергоносители и продукты питания, который был вызван войной России с Украиной. Это укрепило ожидания, что Федеральная резервная система предпримет более агрессивные действия для сдерживания самой высокой инфляции за 40 лет.

Индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Последний раз такой темп наблюдался в январе 1982 года, сообщило во вторник Бюро трудовой статистики.

Ежемесячный рост составил 1,2%, что является самым быстрым скачком с сентября 2005 года и резким ускорением по сравнению с ростом на 0,8%, который был в феврале.

После исключения таких волатильных товаров, как продукты питания и энергия, «базовый» индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%. Это было медленнее, чем февральский рост в месячном исчислении, но в годовом исчислении темп ускорился до 6,5%.

Инфляционные ожидания тоже растут

Новый ежемесячный обзор, опубликованный нью-йоркским отделением Федеральной резервной системы в понедельник, показал, что домохозяйства США готовятся к дальнейшему росту расходов. В течение следующего года потребители ожидают, что инфляция достигнет 6,6%, что на 0,6% больше, чем в предыдущем периоде. Ожидания в отношении трехлетнего прогноза незначительно снизились, но все еще остаются повышенными на уровне 3,7%.

ФРС также готова поднять процентные ставки на полпроцента с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. На своем следующем заседании в мае ожидается, что центробанк поднимет ставку на 0,5%. Официальные лица прогнозируют, что к концу года ставка составит примерно 2,4%, что подразумевает как минимум еще одно поднятие на полпункта из четырех повышений в 2022 году. В том числе ФРС планирует начать сокращение своего портфеля, который распух до 9 триллионов долларов, по 95 миллиардов долларов в месяц в течение примерно трех месяцев начиная с мая.