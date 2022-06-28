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    Оборот Wise за год увеличился в три раза

    Основатели Wise Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн.Фото: Эйко Кинк

    Компания Wise закончила финансовый год с ростом и прогнозирует такие же результаты на текущий год. После публикации отчета акции компании сначала взлетели, но позднее пошли вниз.

    Финансовый год компания закончила 31 марта, но результаты были обнародованы сегодня. Оборот Wise за год составил 559,9 миллиона фунтов, что на 33% больше, чем годом раньше. EBITDA составила 121,4 миллиона фунтов, что на 12% больше.
    По данным компании, в четвертом квартале Wise обслужила 4,6 миллиона клиентов, что на 29% больше, чем в четвертом квартале годом ранее. Объемы переводимых средств через сервис Wise за год увеличились на 40%, достигнув 76 миллиардов фунтов.
    Прибыль компании составила 32,9 миллиона фунтов. Заработок на акцию составил 3,4 пенни.
    В этом году компания планирует увеличить оборот на 30-35%. В более долгосрочной перспективе оборот планируется наращивать на 20% в год. В перспективе также планируется удерживать маржу EBITDA на уровне 20%. В прошлом году маржа EBITDA составила 21,7%, годом ранее 25,8%.
    Вчера компания сообщила, что в отношении основателя Wise Кристо Кяэрманна финансовая инспекция Великобритании начала расследование.
    С момента выхода на биржу компания потеряла 60% своей стоимости. После публикации отчета акции Wise подскочили на 6%, однако позднее пошли вниз на такой же размер процента.

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