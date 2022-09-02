Вкус биржи: 75 минут с Фуадом Расуловым

Думали, вы один слушаете? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов на встрече со слушателями «Вкуса биржи» в редакции «Деловых ведомостей.

Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи»!

«Все правильно: сегодня пятница, ждем подкаста, ты чем тут нас удивить пытаешься? Нонфармы будут?» – спросите вы.

Но этот выпуск не такой, как все. 31 августа трейдер, тренер, да еще и эксперт по инвестированию Фуад Расулов мало того, что приехал в Эстонию, так еще и заскочил прямиком в редакцию «Деловых ведомостей»! У нас состоялся лайв-ивент, где Фуад Расулов на протяжении двух часов общался со слушателями «Вкуса биржи», отвечал на вопросы и рассказывал столь типичные для себя интересные истории из мира фондовых рынков!

Поскольку в современном мире без цензуры никуда, мы сократили эти два часа до 1:15 и поместили их в подкаст – вместо очередного выпуска «Вкуса биржи» (короче, сами разбирайтесь со своими нонфармами).

Итак, вас ждет 75 эксклюзивного контента с Фуадом Расуловым. Соведущий подкаста Ярослав Тавгень не смог поучаствовать в мероприятии, поэтому свои прекрасные вопросы Фуаду задавала журналист «Деловых ведомостей», а также организатор семинаров и конференций Äripäev AS Алена Стадник.

Нужно ли Эстонии опасаться инфляции?

Почему Фуад так рано продавал акции, которые потом улетали в космос?

Кто тот единственный человек на рынке, который соображает чаще, чем ошибается?

За каким сектором Расулов следит в качестве хобби, хотя считает, что вкладываться туда уже поздно?

Как поездка в Швейцарию помогла трейдеру заработать два миллиона долларов за один день?

Почему искусственный интеллект стал таким большим разочарованием?

Об этом и многом другом – в свежем, но весьма необычном выпуске «Вкуса биржи».