Идея одолжить деньги государству заинтересовала инвесторов – есть надежда на налоговые льготы

Свежая идея о том, что государство посредством облигаций будет занимать деньги у своего народа, привлекает местных розничных инвесторов – у них, таким образом, может появиться новый перспективный источник дохода. Подобный способ заткнуть бюджетную дыру, по их мнению, выглядит честнее, нежели просто повышение налогов, поскольку гособлигации дают инвесторам возможность заработать на процентах.
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