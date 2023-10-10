Биржа

Дмитрий Фефилов

10 октября 2023 в 8:05









«Что они делают за эти деньги?» LHV берет с инвесторов плату за замороженные российские акции

Руководитель брокерского отдела LHV Сандер Пиккель Фото: Andras Kralla

Держатели российских акций не могут совершать с ними никаких сделок и не получают по ним дивиденды, однако по-прежнему вынуждены платить за обслуживание замороженных активов. Для некоторых заморозка российских акций и вовсе стала судьбоносным событием, изменившим их жизнь.

Еще до начала войны в Украине российский рынок долгие годы был одним из самых дешевых в мире. Консолидированный показатель P/E компаний Московской биржи колебался в пределах 5-7. Местные крупные предприятия славились своей дивидендной доходностью, которая как правило составляла двузначное число.