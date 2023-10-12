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Яна Сааркоппель

12 октября 2023 в 9:23









Enefit Green произвела на 68% больше электричества, чем год назад

Член правления Enefit Green Иннар Каазик. Фото: Андрас Кралла

В сентябре Enefit Green произвела электричества на 68% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В третьем квартале производство выросло на 37%. Причины – усилившийся ветер и ввод в строй новых ветряков.

В сентябре Enefit Green произвела 94 гигаватт-часа электричества, что на 68% больше, чем год назад, пишет госкомпания в биржевом сообщении.