  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,07%6 827,41
  • DOW 30−0,51%48 458,05
  • Nasdaq −1,69%23 195,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • 13.12.25, 14:47

От чашки в Милане до бизнеса в Эстонии: как японский чайный напиток превратился в дело жизни

Молодые предприниматели Кати Кару и Раунo Хайдла – хороший пример того, как построить успешный бизнес, следуя простым правилам: замечай тренды, находи рыночные ниши и заполняй их.
Молодые предприниматели Кати Кару и Раунo Хайдла говорят, что собственный бизнес должен быть делом сердца, а продукт или услуга действительно нравиться самому. Больших авторитетов в сфере предпринимательства у них нет, однако Кати призналась, что для нее таким человеком остается ее отец Армин Кару. Раунo отметил, что он слушает и следит в социальных сетях за людьми, которые делятся бизнес‑советами и мотивируют.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

