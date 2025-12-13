SpaceX на старте: компания сообщила своим сотрудникам, что готовится к возможному выходу на биржу

Привлечение капитала помогло бы возглавляемой Илоном Маском SpaceX быстрее достичь своих амбициозных целей.
Foto: Evelyn Hockstein
«Если компания покажет хорошие результаты и рынки будут к этому благосклонны, мы сможем привлечь значительный объем капитала за счет первичного размещения акций», – написал финансовый директор SpaceX Брет Джонсен в пятницу в письме сотрудникам.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Американская компания SpaceX успешно осуществила 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане, пишет DW.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.