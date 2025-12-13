Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,07%6 827,41
  • DOW 30−0,51%48 458,05
  • Nasdaq −1,69%23 195,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • 13.12.25, 15:21

SpaceX на старте: компания сообщила своим сотрудникам, что готовится к возможному выходу на биржу

Компания SpaceX, занимающаяся космическими технологиями, уведомила сотрудников о возможном размещении акций в следующем году, сообщает The Wall Street Journal.
Привлечение капитала помогло бы возглавляемой Илоном Маском SpaceX быстрее достичь своих амбициозных целей.
  Foto: Evelyn Hockstein
  • Foto: Evelyn Hockstein
«Если компания покажет хорошие результаты и рынки будут к этому благосклонны, мы сможем привлечь значительный объем капитала за счет первичного размещения акций», – написал финансовый директор SpaceX Брет Джонсен в пятницу в письме сотрудникам.
