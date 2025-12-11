Назад 12.12.25, 06:00 Здравствуйте, я Валера и я – бывший ресторатор: в Нарве прошла вечеринка бизнес-провалов Ида-Вируский центр предпринимательства устроил в Нарве встречу, на которой несколько местных бизнесменов откровенно рассказали о том, как рухнул их бизнес и как они сумели начать заново. Эти «исповеди» слушал финансовый эксперт Рон Лувищук, который пытался найти причины провалов и объяснить зрителям, как делать не надо.

Антон Осиповский (слева), Валерий Манжиков и Рон Лувищук на вечеринке бизнес-провалов в Нарве.

Foto: Николай Андреев

Зрители почти целиком заполнили кафе Alex kohvik, где проходила встреча, задавали вопросы, а некоторые делились и своим опытом – как они почти обанкротились, но сумели выбраться из ямы.

Яркая звезда, которая быстро погасла

В 2023 году в Нарве открылось нетипичное для города заведение – Gastrobar Social. Оно собирало восторженные отзывы и даже стало знаменитым. Как выяснилось, почти все участники встречи бизнес-провалов успели в нем побывать. Но через восемь месяцев после открытия заведение закрылось.

Владелец гастробара Валерий Манжиков рассказал, что до него в помещении работал Antalya kebab, и первые месяцы после покупки заведения он продолжал делать кебабы.

«Но потом я решил закрыться и переделать все, вообще все», – рассказал он. По профессии Валерий – повар, и он решил, что нет ничего сложного в том, чтобы открыть собственный ресторан. Вернее, идея была в том, чтобы создать нечто среднее между баром с большим выбором коктейлей и рестораном высокой кухни. В помещении снесли внутренние перегородки, сделали ремонт, установили современное оборудование. Хозяин сам работал на кухне, заказывал продукты и управлял финансами. При этом непосредственно рестораном управлял его партнер – специалист по коктейлям и автор многих идей, который при этом был простым наемным работником, а не совладельцем. По словам Манжикова, партнер прекрасно разбирался в коктейлях, у него был опыт, но именно управлять рестораном у него не получалось. Валерий рассказал, что по бизнес-плану гастробар окупался бы, если бы у него было в среднем 30 клиентов в день со средним чеком около 15 евро. Это, по его словам, минимальный уровень, ниже которого опускаться нельзя. В реальности, за день в него заходили обычно чуть больше 20 человек, и средний чек составлял около 12 евро, рассказал бывший ресторатор. Заведение стабильно приносило убыток. Рон Лувищук пояснил, что, с его точки зрения, бизнес-план нужно было составлять так, чтобы ресторан мог выдержать падение доходов даже на 30% от запланированных.

Валерий Манжиков рассказывает, как он открыл и закрыл Gastrobar Social в Нарве.

Foto: Николай Андреев

В это время постоянно росли цены на продукты, дорого обходилось электричество. А работы было много, и ее хватало допоздна, вспоминал Валерий: «Каждый день приходишь домой, как будто ты несколько дней где-то выживал».

В итоге он просто выгорел и решил закрываться. Постепенно уменьшал количество работников и, наконец, закрыл двери.

Рон Лувищук спросил, что все-таки послужило главной причиной такого решения – цифры в табличке Excel, не сулившие ничего хорошего, или выгорание? Предприниматель признался, что скорее последнее.

Став уже бывшим ресторатором, он побывал с женой в других нарвских ресторанах и убедился, что уровень цен там примерно такой же, как был у него – то есть клиентов было мало не из-за ценников. Оглядываясь назад, причиной своей неудачи сам Валерий называет слишком упрямое следование первоначальной концепции и отсутствие гибкости: «Мы были слишком принципиальными, – сделал он вывод для себя. – Мы не делали доставку, не занимались обедами. У нас до пяти вечера был ограниченный выбор из нашего меню, а вечером это был уже полноценный ресторан».

Сейчас на месте гастробара – кафе Myata, о нем в соцсетях тоже хорошие отзывы. А Валерий продолжает вести свой второй бизнес, который у него был задолго до ресторана – типографию, где печатают визитки, флаеры и другую печатную продукцию, а также делают лазерную гравировку на металле.

Чемодан без ручки: тащить или выбрасывать?

Objekt в Нарве, он же фонд Narva Loomeinkubaator, одновременно представлял собой коворкинг, рендеринг-ферму для видео, арену для киберспорта, стартап-инкубатор, конференц-центр, выставочный зал и просто место встреч для стартаперов, творческих предпринимателей и молодых людей, стремившихся запустить свой бизнес. До его открытия в октябре 2019-го, подобного центра в Ида-Вирумаа не было.

Для всех этих функций с англоязычными названиями использовались отремонтированные помещения в бывшем административном корпусе советского военного завода «Балтиец» на улице Линда, 2.

Здесь же некоторое время работал филиал Tehnopol и до сих пор расположен театральный центр Vaba Lava Narva, кафе Alex kohvik, Дом эстонского языка и другие организации, а десятиэтажную часть здания в ближайшие годы переделают в первый в Нарве четырехзвездочный отель. Здание принадлежит компании Linda Kaks, бенефициаром ее и самого Objekt является предприниматель Аллан Калдоя. Как писали ДВ, он до последнего пытался спасти Objekt , заменяя руководителей и закрывая глаза на его растущие долги по арендной плате.

Кафе Alex kohvik, в котором прошла вечеринка бизнес-провалов, расположено в том же комплексе недвижимости, что и закрывшийся Objekt.

Foto: Николай Андреев

Один из создателей Objekt Антон Осиповский рассказал, почему эти долги начали копиться задолго до закрытия.

«Бизнес-модель выглядела крайне хорошей и устойчивой. Знаете, почему? Замысел был таким, что там будет находиться рендер-ферма (вычислительные мощности), которая будет компенсировать расходы на все, что нельзя назвать коммерческой деятельностью. И мы получили под это все финансирование, и это все дело великолепно запустилось. Мы не ожидали сами того, насколько все это будет востребовано.

Мы сделали киберспортивный турнир, который оказался самым большим в странах Балтии. Мы сделали инкубационную программу, из которой вышли несколько предприятий, работающих сейчас в Нарве. Мы были в шоке от того, как хорошо это сработало!» – рассказал Антон.

Но через несколько месяцев началась пандемия коронавируса, и все общественные здания закрылись. Уже тогда часть членов правления предлагала закрыть Objekt. Но совет решил поменять членов правления и продолжать деятельность.

«Я являюсь большим фанатом той концепции, что не нужно таскать чемодан без ручки, нужно, наоборот, максимально быстро его скидывать и двигаться дальше», – сказал Антон Осиповский.

После пандемии началась война в Украине, и из России произошел массовый исход квалифицированных специалистов. На Objekt эта миграция сказалась очень хорошо – но ненадолго.

«Огромное количество экспатов, которые планировали релоцироваться, так или иначе оказались здесь, в Нарве, со всеми своими запросами, потребностями и идеями. Со многими мы до сих пор сохраняем взаимоотношения», – рассказал Антон.

Но правительство решило не давать им временные виды на жительство, и этот поток специалистов двинулся дальше.

«Чем я несказанно опечален, – признал Осиповский. – Потому что наша родина действительно могла полниться алмазами. Многие из них делают великолепные компании в Литве, многие добавили своих денег в организации в Латвии. Это могло бы нам и денег в оборот принести, и умов красивых добавить».

Для Objekt это означало, что его финансовые показатели продолжили катиться вниз. Способа вновь сделать Objekt прибыльным руководство не нашло. Его помещения, конечно, не исчезли, но по изначальной концепции он действовать перестал. После нескольких лет тщетных усилий чемодан без ручки все-таки пришлось бросить.