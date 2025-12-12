Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,4%301,33
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,52%1 992,14
  • OMX Vilnius0,37%1 304,41
  • S&P 5000,00%6 901
  • DOW 300,00%48 704,01
  • Nasdaq −0,25%23 593,86
  • FTSE 100−0,07%9 696,66
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • OMX Baltic0,4%301,33
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,52%1 992,14
  • OMX Vilnius0,37%1 304,41
  • S&P 5000,00%6 901
  • DOW 300,00%48 704,01
  • Nasdaq −0,25%23 593,86
  • FTSE 100−0,07%9 696,66
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • 12.12.25, 14:41

Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя

Город Таллинн подал заявление о начале процедуры банкротства в отношении известного ресторанного предпринимателя Стена-Эрика Янтсона.
На следующей неделе суд рассмотрит заявление города Таллинна о начале процедуры банкротства Стена-Эрика Янтсона.
  • На следующей неделе суд рассмотрит заявление города Таллинна о начале процедуры банкротства Стена-Эрика Янтсона.
  • Foto: Liis Treimann
Янтсону и его партнеру Яаку Морна принадлежат популярные рестораны в центре города Manna la Roosa, Tai Boh, Pomo, Kompu, а также работающий в торговом центре Viru KimiJimi. Недавно закрылся ресторан Mood, располагавшийся на площади Вабадузе. Äripäev писал, что рестораны Янтсона задолжали государству около полумиллиона евро, а часть его компаний перешла под управление ликвидатора.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 24.11.25, 08:49
Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч
Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд
Популярные рестораны известного предпринимателя Стена-Эрика Янтсона задолжали государству почти полмиллиона евро, а часть его фирм перешла в руки ликвидатора.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
2
Интервью
  • 11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
3
Новости
  • 11.12.25, 11:34
Айво Петерсона приговорили к 14 годам тюремного заключения
Дополнено!
4
Новости
  • 05.12.25, 06:00
Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа
5
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
6
Новости
  • 11.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: что будет с ценами на продукты и продовольственной безопасностью?

Последние новости

Mнения
  • 12.12.25, 15:58
Делов-то: президент на дураков не обижается, депутаты грызут нарвские пряники
Новости
  • 12.12.25, 15:50
Вопрос санкций: Nordea подверглась жесткой критике со стороны финского надзорного органа
Подсказка
  • 12.12.25, 15:46
Увеличить доход от инвестиций просто – нужно лишь правильно платить налоги
Новости
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
Подсказка
  • 12.12.25, 14:25
Что изменится при выплате больничных с 1 января 2026 года?
Новости
  • 12.12.25, 13:52
Piletilevi окончательно запретили поглощение литовского конкурента
Подсказка
  • 12.12.25, 12:51
Приближается срок уплаты второй части автоналога
Новости
  • 12.12.25, 12:42
Более 50 000 человек впервые заплатят земельный налог

Сейчас в фокусе

«Президент знает, что делает», – считает Денис Бородич.
Интервью
  • 11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
Айво Петерсон.
Новости
  • 11.12.25, 11:34
Айво Петерсона приговорили к 14 годам тюремного заключения
Дополнено!
Журналист ДВ Алексей Шишкин во дворе уже реконструированных корпусов новой фабрики Лютера. Сейчас в ее машинном зале офис Äripäev, а в бывших цехах – квартиры.
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
Наряду с местной продукцией на полках магазинов все чаще появляются более дешевые импортные товары и продукты под собственными марками торговых сетей.
Новости
  • 11.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: что будет с ценами на продукты и продовольственной безопасностью?
Госкомпания Riigi Kinnisvara (RKAS) в октябре выставила на аукцион четырехэтажное офисное здание в центре Таллинна по начальной цене 3,9 млн евро.
Новости
  • 11.12.25, 14:53
Застройщик приобрел в центре Таллинна дом в стиле модерн: в строительство квартир инвестируют миллионы евро
Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покинет свой пост 1 января.
Новости
  • 09.12.25, 17:45
Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку
Рене Варек.
Новости
  • 11.12.25, 18:52
Год с введения автоналога: местный авторынок рухнул, а у соседей продолжается рост
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025