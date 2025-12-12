Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя

Город Таллинн подал заявление о начале процедуры банкротства в отношении известного ресторанного предпринимателя Стена-Эрика Янтсона.
- На следующей неделе суд рассмотрит заявление города Таллинна о начале процедуры банкротства Стена-Эрика Янтсона.
- Foto: Liis Treimann
Янтсону и его партнеру Яаку Морна принадлежат популярные рестораны в центре города Manna la Roosa, Tai Boh, Pomo, Kompu, а также работающий в торговом центре Viru KimiJimi. Недавно закрылся ресторан Mood, располагавшийся на площади Вабадузе. Äripäev писал, что рестораны Янтсона задолжали государству около полумиллиона евро, а часть его компаний перешла под управление ликвидатора.
