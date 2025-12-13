«Сегодня у нас есть опытные партнеры»: Bercman открывает новое направление бизнеса
Bercman Energy, дочерняя компания Bercman Technologies, акции которой торгуются на альтернативной площадке Nasdaq, заключила партнерское соглашение с литовской компанией, открыв тем самым новое стратегическое направление бизнеса.
«Мы усилили внутреннюю экспертизу группы», – прокомментировал член правления Bercman Март Сууркаск.
Foto: Priit Kangur
Компания Area Energy, работающая в Литве и Латвии в сфере производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также инженерных и консалтинговых услуг, обладает высокой технической компетенцией на быстро развивающемся рынке решений для хранения энергии, пишет портал aritehnoloogia.ee.
