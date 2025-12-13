Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,07%6 827,41
  • DOW 30−0,51%48 458,05
  • Nasdaq −1,69%23 195,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • 13.12.25, 10:59

«Сегодня у нас есть опытные партнеры»: Bercman открывает новое направление бизнеса

Bercman Energy, дочерняя компания Bercman Technologies, акции которой торгуются на альтернативной площадке Nasdaq, заключила партнерское соглашение с литовской компанией, открыв тем самым новое стратегическое направление бизнеса.
«Мы усилили внутреннюю экспертизу группы», – прокомментировал член правления Bercman Март Сууркаск.
  • Foto: Priit Kangur
Компания Area Energy, работающая в Литве и Латвии в сфере производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также инженерных и консалтинговых услуг, обладает высокой технической компетенцией на быстро развивающемся рынке решений для хранения энергии, пишет портал aritehnoloogia.ee.
