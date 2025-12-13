Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,07%6 827,41
  • DOW 30−0,51%48 458,05
  • Nasdaq −1,69%23 195,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,3
  13.12.25, 12:41

Европейский Союз замораживает российские активы на неопределенный срок

В пятницу Европейский Союз принял решение заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок. Как сообщает Financial Times, таким образом ЕС стремится укрепить свои позиции на переговорах о мире.
Европа, поддерживающая президента Украины Владимира Зеленского, должна продемонстрировать готовность использовать замороженные активы России.
  • Европа, поддерживающая президента Украины Владимира Зеленского, должна продемонстрировать готовность использовать замороженные активы России.
  • Foto: Liis Treimann
Лидеры Евросоюза решили заморозить российские активы бессрочно, отказавшись от прежней практики продлений каждые полгода.
Mнения
  09.12.25, 07:00
Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде
Категорический отказ Бельгии использовать замороженные российские активы как залог под репарационный кредит Украине говорит об отсутствии единства в ЕС и о том, что жители некоторых стран Европы не считают агрессию России угрозой безопасности, констатирует аналитик Игорь Грецкий.
Новости
  02.12.25, 11:35
ЕЦБ отказался поддержать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» в размере 140 миллиардов евро Украине, который предполагается обеспечить замороженными в западных странах активами российского Центробанка.
Новости
  08.10.25, 17:05
Европа разработала план в отношении замороженных российских активов
Проценты, начисленные за замороженные в Евросоюзе резервы Центрального банка России, уже перечисляются в пользу Украины, однако до сих пор не было ясного плана по использованию основной суммы.
  27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

1
Новости
  12.12.25, 06:00
Здравствуйте, я Валера и я – бывший ресторатор: в Нарве прошла вечеринка бизнес-провалов
2
Mнения
  10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
3
Новости
  12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
4
Новости
  10.12.25, 17:34
Бизнесмен Йоаким Хелениус купит новый бизнес в Украине: «Большой и интересный проект».
5
Новости
  10.12.25, 18:45
Пенсионер, выигравший суд у Telia, получил деньги 15 лет спустя: «Это было морально важно»
6
Новости
  11.12.25, 18:52
Год с введения автоналога: местный авторынок рухнул, а у соседей продолжается рост

Новости
  13.12.25, 12:41
Европейский Союз замораживает российские активы на неопределенный срок
Новости
  13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
Новости
  13.12.25, 10:59
«Сегодня у нас есть опытные партнеры»: Bercman открывает новое направление бизнеса
Биржа
  13.12.25, 06:00
Вкус биржи: разве можно переоценить звезды? SpaceX вам не Галя
Новости
  12.12.25, 19:05
Банки не хотят отвечать за мошенников. «Люди утратят бдительность»
Новости
  12.12.25, 18:06
Популярный столичный бар был вынужден переехать. «Все работало слишком хорошо, чтобы закрываться»
Новости
  12.12.25, 16:58
В РФ допустили создание «демилитаризованной зоны» в Донбассе – без войск, но с Росгвардией
Новости
  12.12.25, 16:39
Литовские СМИ: BaltCap намерен потребовать от Olympic 200 млн евро
«Я председатель совета, я ничего об этом не знаю»

Антон Осиповский (слева), Валерий Манжиков и Рон Лувищук на вечеринке бизнес-провалов в Нарве.
Новости
  12.12.25, 06:00
Здравствуйте, я Валера и я – бывший ресторатор: в Нарве прошла вечеринка бизнес-провалов
На следующей неделе суд рассмотрит заявление города Таллинна о начале процедуры банкротства Стена-Эрика Янтсона.
Новости
  12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
До тех пор пока налог остается неудержанным, он является активом, который за годы может дополнительно увеличивать прибыль на десятки процентов.
Подсказка
  12.12.25, 15:46
Увеличить доход от инвестиций просто – нужно лишь правильно платить налоги
Берлинский историк Александр Гогун уже много лет исследует операции сталинских спецслужб, партизанское движение, украинский национализм и другие темы, связанные со Второй мировой войной.
Интервью
  12.12.25, 07:00
«Путину не нужна мировая война – он живет слишком комфортно»
У работодателя есть возможность компенсировать работнику сумму, не полученную из-за применения верхнего предела, без уплаты социального налога.
Подсказка
  12.12.25, 14:25
Что изменится при выплате больничных с 1 января 2026 года?
Рене Варек.
Новости
  11.12.25, 18:52
Год с введения автоналога: местный авторынок рухнул, а у соседей продолжается рост
«Президент знает, что делает», – считает Денис Бородич.
Интервью
  11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

