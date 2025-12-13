Европейский Союз замораживает российские активы на неопределенный срок
В пятницу Европейский Союз принял решение заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок. Как сообщает Financial Times, таким образом ЕС стремится укрепить свои позиции на переговорах о мире.
Категорический отказ Бельгии использовать замороженные российские активы как залог под репарационный кредит Украине говорит об отсутствии единства в ЕС и о том, что жители некоторых стран Европы не считают агрессию России угрозой безопасности, констатирует аналитик Игорь Грецкий.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» в размере 140 миллиардов евро Украине, который предполагается обеспечить замороженными в западных странах активами российского Центробанка.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.