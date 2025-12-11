Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,38%299,46
  • OMX Riga0,03%931,64
  • OMX Tallinn0,08%1 977,11
  • OMX Vilnius0,27%1 295,77
  • S&P 5000,67%6 886,68
  • DOW 301,05%48 057,75
  • Nasdaq 0,33%23 654,16
  • FTSE 100−0,15%9 640,84
  • Nikkei 225−0,9%50 148,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,77
  • 11.12.25, 09:59

Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»

Публичное обсуждение, возникшее вокруг правок речи президента Алара Кариса в Казахстане, подрывает репутацию Эстонии, считает почетный консул Казахстана в Эстонии Денис Бородич. Как участник делегации он рассказал ДВ, какие контракты были заключены в ходе визита и что он принесет кроме скандала и отставки посла.
«Президент знает, что делает», – считает Денис Бородич.
  • «Президент знает, что делает», – считает Денис Бородич.
  • Foto: Андрас Кралла
Насколько ожидаемо было, что в Казахстане нельзя критиковать Россию? И правильно ли сделал президент Эстонии, что согласился смягчить свою речь по просьбе Яапа Ора?
Наверное, я не тот человек, который должен комментировать МИДовские протоколы. На этих мероприятиях я в ходе визита не присутствовал. Но на первом месте, конечно же, были построение взаимоотношений и развитие торгово-промышленных связей между двумя странами – Казахстаном и Эстонией, а не обсуждение отношения к России. Позиция эстонского государства в отношении этой войны в мире хорошо известна, все знают, кого оно считает агрессором в этой ситуации.
Мне как простому гражданину чуть-чуть даже неприятна эта ситуация со скандалом, даже если где-то была допущена ошибка, я думаю, что это не та тема, которую нужно вот так обсуждать. Страдает имидж президента и Министерства иностранных дел и, в конечном счете, репутация Эстонии. Если какие-то такие разногласия или недопонимания были, то есть соответствующие протоколы, как их разрешать, а не выносить этот сор.

Правда она всегда должна быть правдой, но у каждой истории есть как бы две стороны.
Все-таки институт президента у нас независимый. И президент имеет полномочия говорить и выступать, поэтому мы выбираем его, чтобы он высказывал свое мнение. А когда речь готовится, в этом много человек задействовано. И всегда вносится много каких-то правок, пока дойдет от первой версии до финальной.
Казахстан очень интересен для эстонских компаний, но недавний визит официальной делегации с участием президента привел к скандалу, поскольку Алар Карис по просьбе посла Эстонии смягчил свои высказывания в отношении России.
  • Казахстан очень интересен для эстонских компаний, но недавний визит официальной делегации с участием президента привел к скандалу, поскольку Алар Карис по просьбе посла Эстонии смягчил свои высказывания в отношении России.
  • Foto: Райго Пайюла
Вы были в составе эстонской делегации, как это восприняли бизнесмены?
Я был в делегации, да. И я об этом даже не слышал, узнал потом, когда прочитал заголовки. У нас это не обсуждали даже.
Мне как гражданину неприятна ситуация со скандалом, она портит имидж президента, МИДа и, в конечном счете, Эстонии.
По поводу связей Казахстана и Эстонии. Насколько это важный рынок сейчас для эстонских предпринимателей?
Казахстан – это большой рынок, там проживает порядка 20 млн человек. А если мы берем вообще в среднем Среднюю Азию, то это порядка 80 млн человек. То есть это огромный потенциальный рынок для эстонских компаний, поэтому, конечно же, он интересен.
Тем более, если мы возьмем географическое положение, то это большой логистический хаб. 80% китайских товаров, которые идут в Европу, проходят через территорию Казахстана.
Плюс не надо забывать, что между Казахстаном и Китаем действует льготный таможенный режим и нет пошлин. И поэтому, если компания, например, американская или эстонская, хочет экспортировать свои товары в Китай, то делать это намного проще, если есть производство на территории Казахстана. Это существенно уменьшает расходы и увеличивает конкурентоспособность товаров на китайском рынке.

80%
китайских товаров, которые идут в Европу, проходят через Казахстан.
Кроме того, страна богата полезными ископаемыми. Но если мы посмотрим на структуру экономики Казахстана, то увидим очень мало переработки в сфере сырья. Поэтому они заинтересованы, чтобы компании приходили на их территорию и помогали создавать добавочную стоимость.
То есть благодаря своему местонахождению, своему потенциалу, она должна быть очень-очень интересна для эстонских компаний. Это, в принципе, подтвердил последний визит Торгово-промышленной палаты, который был приурочен к визиту президента. Порядка 40 компаний из Эстонии были представлены на бизнес-форуме.
Вы упомянули Китай, но ведь и из России тоже товары через Казахстан попадают в Евросоюз, и наоборот, из Евросоюза через Казахстан – в Россию. Насколько можно считать, что Казахстан – просто ширма для российских компаний и обхода санкций?
Я так не считаю. Казахстан довольно-таки самодостаточная страна. Это, повторюсь, богатая страна, и поэтому такой вид экономической деятельности ей не нужен.
Экспорт из Эстонии в Казахстан в первый год полномасштабной войны и санкций вырос в семь раз с 11 млн до 77,8 млн евро. В 2023 году он составил рекордные 106 млн евро, а в 2024 году упал на 61% до 41,7 млн ​​евро.
В последнее время лидирующие позиции в экспорте занимали центрифуги и фильтрующее оборудование, на долю которых приходится 11,7% от общего объема экспорта в Казахстан, за ними следуют автомобили, на долю которых приходится 6,71%.
И есть сильные механизмы контроля со стороны Казахстана и со стороны Европейского Союза, который, в принципе, контролирует место происхождения того или иного товара, чтобы исключать такой параллельный импорт. Конечно, нельзя исключать какие-то единичные случаи, но я не думаю, что это системно.
Как вы оцениваете визит? С кем вы, например, лично договорились и о каком сотрудничестве?
Я участвовал в бизнес-форуме, в подписании соглашений между различными компаниями, проводил ряд встреч. Теплый прием был оказан эстонской делегации.
А можете какие-то конкретные, ну, хотя бы отрасли назвать, если нельзя называть фирмы?

В сфере транзита и логистики было подписано несколько договоров о направлении потока определенных грузов через эстонскую территорию, через эстонские порты.
Я знаю, что некоторые эстонские предприятия планируют построить свои заводы на территории Казахстана – как минимум два.
Это и почтовый бизнес: Omniva и компания со стороны Казахстана подписали договор о сотрудничестве. Налаживают взаимодействие университеты. Были соглашения между государственными ведомствами.
Ну и, в целом, как я уже говорил – учитывая отношения между Европой и Китаем и между Китаем и Америкой, беспошлинная торговля с Казахстаном делает его исключительной страной для всех, кто хочет работать с Китаем.
