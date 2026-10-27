Цахкна о разговоре коллег с Путиным: он считает, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть

Война в Украине — это не только война Владимира Путина. Она связана и с глубоко укоренившимся в российском обществе стремлением к тому, чтобы Россию уважали как великую державу, считает родившийся и выросший в России историк Сергей Радченко, который видит три возможных варианта окончания войны.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.