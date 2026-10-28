Назад Сам себе кассир: магазины без продавцов – то, что нужно для Эстонии? На эстонский рынок выходит очередной магазин без продавцов, 12Eat. Владельцы самого заметного местного игрока, Carneco, теперь зарабатывают больше на производстве оборудования для таких магазинов. Участники рынка считают Эстонию подходящей для самообслуживания благодаря и дело скорее в цифровой культуре, чем в интровертах.

О том, что на эстонский рынок микромагазинов вышла литовская компания UAB Šviežia stotelė, стало известно в октябре. Еще раньше, в августе, для этого была зарегистрирована «дочка» – 12Eat Eesti OÜ . Первые точки – холодильники и полки с готовой едой, кассы самообслуживания – откроются в офисных и производственных зданиях Таллинна, а потом сеть присмотрится и к производствам в небольших городах.

Но это далеко не первые подобные магазины. Первый магазин без продавцов в Эстонии открылся осенью 2020 года в научном парке Tehnopol в Мустамяэ. Это был совместный проект нескольких ИТ-компаний под брендом Aiotex: покупателя пускали внутрь после идентификации через Smart-ID или Mobiil-ID, за порядком следили камеры, а при необходимости можно было связаться с оператором по видео. Работал магазин с 9:00 до 18:00.

В мае 2022 года Reitan Convenience Estonia открыла в главном здании TalTech R-Kiosk Go – магазин не только без продавцов, но и без касс, по образцу Amazon Go. Покупатель входит по банковской карте или через приложение, датчики на полках и камеры фиксируют, что он взял, деньги списываются на выходе. Алкоголя, табака и лотерейных билетов там нет: их нельзя продать, не проверив возраст.

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Еще одно ответвление бизнеса – умные шкафы, но уже для складов. «У нас есть решения для складских систем учета. В таких больших производствах работники имеют доступ к расходным материалам или, например, средствам защиты. Тогда мы продаем шкафы компаниям, которые снабжают завод этими средствами индивидуальной защиты: он ставится на какое-то производство, работники со своими карточками подходят, берут все, что им нужно, а у компании мгновенно есть полный учет и вся аналитика: какой из работников что взял и сколько. Тем самым они могут контролировать расходы и не тратить время на выдачу», – объяснил Тирман.

Крупные сети: осторожные пилоты

В апреле 2024 года Rimi открыла в Ноблесснере свой первый в Балтии магазин без сотрудников – Rimi Express площадью 32 кв. м. Вход по банковской карте, около 600 товаров, покупатели сами сканируют покупки на кассе. Сеть называла его пилотом, который должен показать, готовы ли покупатели к круглосуточной торговле: на старте магазин работал с 8:00 до 22:00, и тогдашний глава Rimi Eesti Кристель Метс обещала перейти на режим 24/7, если позволят отзывы. Спустя два с половиной года магазин открыт с 7:00 до полуночи. Отдельных показателей по нему Rimi не раскрывает. «Мы довольны своим магазином в Ноблесснере, но магазины без персонала – для нас не самоцель», – сказала ДВ руководитель розничных продаж Rimi Eesti Эвелин Лауль. Новых полностью «безлюдных» магазинов сеть пока открывать не планирует, но и не исключает: «Опыт у нас есть».

Ставку Rimi делает на кассы самообслуживания: во многих магазинах сети через них проходит более 90% покупок, а в Teatri Express персонал есть, но платить можно только на таких кассах.

Selver пошел другим путем. В сентябре 2024 года вместе с эстонской Grab2Go сеть открыла круглосуточный автономный магазин у зданий Öpik в Юлемисте Сити: около 200 товаров, заказ на экране, оплата картой, товар выдает робот. Пилот продлился до 21 марта 2025 года. В отчете Grab2Go сказано , что проект завершился с хорошими результатами, но место не позволило продолжить сотрудничество.

В самом Selver ДВ сказали, что магазин изначально задумывался как временный проект. «Мы получили подтверждение, что у сегодняшних решений еще есть технологические ограничения, которые не позволяют предлагать весь ассортимент продуктов», – пояснили в сети. Там ждут разработок, которые эту проблему решат, и остаются «открыты к сотрудничеству во внедрении инновационных технологий».

Для самой Grab2Go магазин в Юлемисте остался единственным заметным проектом в рознице. Компания вышла на биржу First North летом 2023 года: 872 инвестора купили акции на 342 419 евро по цене 1,21 евро. Годовые отчеты в бизнес-регистр Grab2Go не подает уже два года, публикуя лишь неаудированные полугодовые отчеты на бирже. Согласно последнему из них, выручка за 2025 год составила 2559 евро (5664 евро годом ранее), убыток – 138 314 евро, накопленный убыток превысил 1,1 млн евро. Сотрудников в компании нет, работают три основателя-акционера, разработка отдана на аутсорсинг. Теперь Grab2Go делает ставку на аптеки: ее автомат с 2023 года работает в аптеке Benu в Рапла, а договоренность с сетью заправок Terminal ждет подходящего места.

Новый игрок

12Eat пришла в момент, когда крупным сетям не до экспериментов. Выручка супермаркетов Selver в первом квартале 2026 года снизилась до 142,4 млн евро, компания объясняла это усилившейся конкуренцией.

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Главным двигателем рынка глава 12Eat Гедре Диджокене называет изменившиеся привычки покупателей, а не только дорогой и дефицитный труд. «Люди все больше ценят удобство, скорость и гибкость. Они хотят купить то, что нужно, тогда, когда нужно, без очередей и не подстраиваясь под часы работы магазина, – говорит Диджокене. – Растущие расходы на персонал и его нехватка, конечно, ускоряют автоматизацию. Но главная цель не в том, чтобы заменить сотрудников, а в том, чтобы торговать там, где обычный магазин или кафе не окупились бы».

Эстонский рынок, по ее оценке, заметно отличается от литовского и латвийского: «Это очень цифровой рынок, люди привыкли к технологиям, самообслуживанию и безналичной оплате».

Главное преимущество Эстонии – не интроверсия, а сильная цифровая культура. Гедре Диджокене глава 12Eat

Шутку про нацию интровертов, для которой магазин без людей – мечта, Диджокене поддержала, но с оговоркой: «Возможно, в ней есть доля правды. Но главное преимущество Эстонии – не интроверсия, а сильная цифровая культура. Впрочем, одного удобства мало. Покупатели вернутся, только если их устроят ассортимент, качество и цены».

Кражи и полупустые офисы

Можно предположить, что главный риск формата – это кражи. «Исследования показывают, что на кассах самообслуживания потери, как правило, выше, чем на обычных. Но большой супермаркет с такими кассами и небольшой микромагазин – разные вещи. Микромагазин в офисе, где почти все покупатели знают друг друга, работает совсем иначе, чем магазин, открытый для всех», – объясняет Диджокене. Не каждый неоплаченный товар – воровство, добавляет она: иногда покупатели просто ошибаются при оплате. Камеры, контроль доступа и ИИ помогают, но не должны делать покупку неудобной: «Определенные потери есть в любой рознице, включая обычные супермаркеты. Задача не в том, чтобы исключить каждый случай, а в том, чтобы удерживать потери на экономически приемлемом уровне».

Вторая проблема, которая есть только у формата, рассчитанного на офисы – удаленная работа. Нет определенного числа людей в компании, при котором точка окупается, говорит Диджокене. Важно не сколько сотрудников числится в офисе, а сколько из них приходит туда в обычный день: «Офис может быть заполнен со вторника по четверг и почти пуст в понедельник и пятницу». Конкуренты у формата – все сразу: автоматы, офисные столовые, ближайшие супермаркеты, доставка. «А иногда наш главный конкурент – вовсе не другой ритейлер, а привычка приносить обед из дома», – признает Диджокене.

И, конечно, общий враг – дороговизна. Дешевле обычного магазина такие точки тоже не будут. Магазины без персонала, как говорит представительница Rimi Эвелин Лауль, «точно не волшебная палочка для розницы»: проблемы у них те же, что у всей торговли, – слабое потребительское доверие, медленно восстанавливающееся внутреннее потребление, давление расходов и кражи. «Магазин без персонала не означает автоматически магазин без расходов, и в конце концов ни один из них не на 100% без людей – товары ведь должны как-то попасть на полку», – говорит Лауль. Да и в целом в Эстонии готовность пользоваться самообслуживанием сильно зависит от региона, поэтому в ближайшие годы на рынке останутся не только такие магазины.

«Отсутствие сотрудников в магазине не значит, что за ним никто не стоит», – соглашается Диджокене: операторы регулярно привозят товар, проверяют сроки годности и качество, к этому добавляются расходы на технологии, оборудование, логистику, списания и кражи. Алкоголь и табак 12Eat не продает – не только из-за проверки возраста, но и потому, что продвигать их на рабочем месте компания считает неправильным.

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Будущее за разнообразием

Тирман уверен, что тренд на магазины-роботы «только-только начинается». По его наблюдениям, в час пик в обычных супермаркетах «очереди уже длиннее к кассам самообслуживания, чем к обычным». Через пять-десять лет магазины без персонала станут привычной частью жизни, считает Диджокене. В других странах точки 12Eat уже работают в больницах, университетах и на вокзалах. Но обычную розницу, по ее словам, они не заменят, а дополнят – формат будет развиваться там, где магазин или кафе держать невыгодно.

В Rimi тоже видят в магазинах без персонала скорее микроформат для конкретного района или офисного здания.

Тем, кто разочаровался в кассах самообслуживания, Диджокене советует не спешить с выводами: «Урок не в том, что самообслуживание не работает, а в том, что технология должна соответствовать поводу для покупки и потребностям покупателя».

Могут ли магазины-автоматы проиграть конкуренцию дронам-доставщикам? Будет ли так, что мы вообще все будем заказывать голосом своему ИИ-ассистенту, а доставлять нам будут роботы-курьеры? Тирман в ближайшее время такого не ждет. «Людям все равно нужно пощупать, почитать, посмотреть, что за продукт», – говорит он.