Биржа

Индрек Мяэ

11 декабря 2023 в 8:16









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

В четверг председатель правления Infortar Айн Ханшмидт сможет узнать, как рынок оценивает его работу на данный момент. Фото: Andras Kralla

Ключевыми для начавшейся недели станут Infortar, который опубликует результаты подписки и выведет акции на Таллиннскую фондовую биржу, а также решения по процентным ставкам, которые примут Европейский центробанк, и Федеральная резервная система США.

Мы выбрали пять наиболее важных событий, которые могут повлиять на внутренний фондовый рынок, а также на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.