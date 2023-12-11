Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Райво Варе: в войне России и Украины наступил новый этап Растет риск повторения ошибок, допущенных с «умиротворением» Гитлера в 1938-м
С наступлением зимы украинцам приходится реорганизовывать стратегическую оборону как на фронте, так и на гражданской инфраструктуре в тылу наилучшим образом, а Путин пытается увеличить свое политическое влияние и пополнить военную казну, пишет обозреватель Райво Варе в очередной записи своего военно-экономического блога.
С наступлением зимы украинцам приходится реорганизовывать стратегическую оборону как на фронте, так и на гражданской инфраструктуре в тылу наилучшим образом, а Путин пытается увеличить свое политическое влияние и пополнить военную казну, пишет обозреватель Райво Варе в очередной записи своего военно-экономического блога.