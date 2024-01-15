Биржа

Индрек Мяэ

15 января 2024 в 8:59









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе Tallinna Kaubamaja открывает сезон результатов среди компаний местной биржи. Фото: Liis Treimann

Среди самых важных событий недели – публикация результатов компании Tallinna Kaubamaja, что откроет сезон результатов на местной фондовой бирже. Кроме того, станут известны важные макроэкономические показатели как США, так и еврозоны.

Мы выбрали пять наиболее важных событий, которые могут повлиять на инвесторов на отечественном рынке, а также на рынке еврозоны и Соединенных Штатов, и на которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.