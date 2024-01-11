ТОП 5 рисков, волнующих мировых и эстонских экспертов

Фейковые новости вызвали всплеск цены биткоина

Цена биткоина выросла почти до $48 000 во вторник после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в X (ранее Twitter), что утверждено создание привязанного к биткоину биржевого фонда (ETF). Однако оказалось, что информация ложная, и доступ к аккаунту ведомства получили неизвестные люди.

Цена биткоина выросла почти до $48 000 во вторник после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в X (ранее Twitter), что утверждено создание привязанного к биткоину биржевого фонда (ETF). Однако оказалось, что информация ложная, и доступ к аккаунту ведомства получили неизвестные люди.