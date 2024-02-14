Что обсуждается на Уолл-стрит: над американской экономикой нависла тикающая бомба

«Это безумный клубок схем». Российский бизнесмен оставил в Эстонии недостроенные дома

«Я знал, что это вопрос времени – что про эту историю напишут. Интересно, почему это раньше не всплыло», – говорит человек, связанный со строительством эксклюзивного жилья в Пирита.

«Я знал, что это вопрос времени – что про эту историю напишут. Интересно, почему это раньше не всплыло», – говорит человек, связанный со строительством эксклюзивного жилья в Пирита.