Биржа

Индрек Мяэ

11 марта 2024 в 9:19









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе ожидаются ежемесячные результаты продаж как от Coop Pank, возглавляемого Маргусом Ринком (слева), так и от LHV Group, возглавляемого Мадисом Тоомсалу (справа).

Начавшаяся неделя принесет несколько важных результатов компаний отечественного фондового рынка. Кроме того, будут опубликованы макропоказатели как из Европы, так и из США.

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на эстонскую биржу, так и на инвесторов из еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.