Биржа

Мериан Тийратс

5 апреля 2024 в 9:51









Tallinna Vesi объявила о выплате дивидендов

Фото: Андрас Кралла

Наблюдательный совет Tallinna Vesi утвердил финансовые результаты за 2023 год и принял решение выплатить почти 80% от чистой прибыли предыдущего года.

Совет директоров компании предложит общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 10,2 миллиона евро или 0,51 евро на акцию. Также предлагается не распределять оставшуюся прибыль предыдущих периодов и не производить отчислений из чистой прибыли в резервный капитал.